Se definieron los días y horarios de las semifinales del Clausura 2025

2 de Diciembre de 2025 12:59hs

La Liga Profesional confirmó los días y horarios de las semifinales del Torneo Clausura 2025. Boca Juniors recibirá a Racing Club el domingo 7 de diciembre a las 19 en La Bombonera. Gimnasia será local frente a Estudiantes en el clásico platense el lunes 8 de diciembre a las 17 en el Bosque.

Ambos equipos anfitriones accedieron a esta ventaja por haber terminado en mejor posición durante la fase de zonas del campeonato. Estudiantes eliminó a Central Córdoba con un 1-0, Gimnasia superó a Barracas Central por 2-0, y Boca ganó 1-0 frente a Argentinos Juniors. Racing dejó afuera a Tigre tras penales, tras un 0-0 en tiempo regular y suplementario.

En caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, se disputarán 30 minutos de tiempo suplementario y si aún persiste la igualdad, la serie se definirá por penales. Estas semifinales abrirán el camino hacia la final, prevista para el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.