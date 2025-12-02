Más de 22 millones de kilos de plástico se recuperaron en 2025, a partir de los envases reciclados de fitosanitarios

A través de un sistema de gestión pionero y federal, 3 de cada 4 envases recuperados del campo se derivan a operadores para su reciclaje.

4 de Diciembre de 2025 15:00hs

En 2025, CampoLimpio - una asociación cuya misión es diseñar e implementar un sistema de gestión integral ambiental para recuperar los envases vacíos de fitosanitarios del campo argentino, promoviendo la sustentabilidad y el cuidado del ambiente- reafirmó el papel del agro como motor de una nueva cadena de valor industrial: la que transforma los envases vacíos de fitosanitarios en productos que impulsan otras economías.

A través de un sistema de gestión pionero y federal, 3 de cada 4 envases recuperados del campo se derivan a operadores para su reciclaje. Así, pueden volver al circuito productivo en 22 destinos habilitados, como caños para la industria minera, asfalto, bidones tricapa, bolsas para residuos patogénicos, losetas para proteger fuentes de energía.

Este modelo circular es posible gracias al trabajo conjunto entre productores, autoridades y empresas, y a un sistema presente en 22 provincias con 94 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT).

En 2025, Chubut se sumó al sistema y el recupero interanual aumentó un 14%, alcanzando más de 22 millones de kilos de plástico recuperado.