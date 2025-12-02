La OCDE recortó el crecimiento de la Argentina en 2026 de 4,3% a 3%

Para 2025 espera 4,2% de crecimiento y 41,7% de inflación. Estas cifras bajan del 4,5% y suben del 39,8% estimados antes.

2 de Diciembre de 2025 15:19hs

La OCDE recortó su previsión de crecimiento para Argentina en 2026 a 3%. Anteriormente estimaba 4,3%. Para 2027 proyecta 3,9%.

La inflación para 2026 subirá a 17,6%, desde el 16,5% previo. En septiembre pronosticaba 4,3% de crecimiento y 16,5% de inflación para ese año.

Para 2025, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos espera 4,2% de crecimiento y 41,7% de inflación. Estas cifras bajan del 4,5% y suben del 39,8% estimados antes.

El Gobierno proyecta 5% de crecimiento y 10% de inflación en su Presupuesto 2026. A nivel global, la OCDE ve 2,9% en 2026 y 3,1% en 2027.