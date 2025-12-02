Este finde largo, San José es el destino ideal para conectar con todo

Ofrece caminar por las playas con todos los servicios, disfrutar del río, conectar con la naturaleza, relajarse en las termas, probar los sabores locales y los diversos atractivos para toda la familia, solos o con amigos. En la provincia de Entre Ríos, San José tiene todo listo para que vivas unos excelentes días de descanso, antes de las vacaciones. ¿Ya estás pensando en ir?

2 de Diciembre de 2025 15:38hs

Por Ricardo Seronero

Este lunes 8 de diciembre se conmemora en la Argentina el Día de la Inmaculada Concepción de María, un feriado nacional inamovible que habilitará el último fin de semana largo del año para disfrutar de tres días consecutivos de descanso, un anticipo de la temporada de celebraciones que continúa con Navidad y Año Nuevo.

Es una gran ocasión para vivir unos días inolvidables, porqué además, este fin de semana se realizará la Bendición de las Aguas y la Playa, junto con la tradicional misa, un momento muy especial que marca simbólicamente el inicio de la temporada.



Noches termales en Termas San José

Todos los sábados de diciembre, enero y febrero, una experiencia única para disfrutar de las aguas termales bajo el cielo nocturno.

Es disfrutar de un verano distinto, lleno de relax y magia. Porqué disfrutar de las aguas termales bajo las estrellas es una experiencia que despierta todos los sentidos y convierte cada noche en un momento único.

La experiencia se completa con una tentadora oferta gastronómica que acompaña la velada con sabores que deleitan. Un plan ideal para parejas, familias y amigos que buscan disfrutar juntos de un verano inolvidable. Con un solo ticket, vas a vivir una propuesta diferente: descanso, bienestar y la tranquilidad de conectar con vos mismo y con quienes elijas compartirlo.

Elegí la propuesta que más se adapte a vos.

1- Noche termal Incluye:

Adultos → alquiler de bata

Menores → alquiler de toalla

Tarifas diciembre 2025: Adultos $25.000. Menores (hasta 12 años) $15.000

2- Noches termales + Cena en Entre Fuegos.

Combina relax termal con gastronomía.

Menú a la carta: Empanada + principal (pastas, carnes o minutas) $35.000

Parrilla Libre: Empanada + parrilla libre (chorizo, morcilla, asado de tira, pollo y matambre de cerdo) con guarnición (ensalada o papas fritas) $40.000

Menú Kids (hasta 12 años): Nuggets, pizza o papas fritas, $20.000

3- Noches termales + Menú rápido.

Una opción relajada para disfrutar la noche.

Adultos: Elegí tu box para consumir en la Confitería de Termas o en el predio termal. Opciones: Empanada XL + hamburguesa completa ó Picada termal ó Delicias dulces. Infantil: Patitas de pollo + salchichitas. Tarifa: Adultos $28.000 y Menores $20.000

¿Qué incluye la experiencia?

El acceso diurno es FREE. Desde las 20:00 hs uso exclusivo del sector bajo (4 piletas con capacidad máx. 300 personas. El horario de uso de piletas: hasta las 00:00 hs.

Hay diversas, por ejemplo: Recreación de 21:00 a 22:00 hs, Set House de 20:00 a 23:30 y Reggaetón & Cachengue de 23:30 a 02:00

Se debe tener en cuenta que los paquetes NO incluyen bebidas. Los paquetes que cuentan con opciones gastronómicas NO incluye alquiler de bata. Puede realizarlo de manera particular en el predio. Además es importante saber que no se permite ingresar con conservadoras, inflables, parlantes ni mascotas, pero si se permite ingresar con sillones, mantas y mate.



El verano más sostenible de Entre Ríos

El verano en San José es sinónimo de río, sol y naturaleza viva. Disfrutar de la ciudad y sus encantos naturales implica una responsabilidad compartida: hacer de esta temporada la más sostenible de todas. La Municipalidad ha venido trabajando desde hace varios años en un programa de turismo sostenible, y ahora te invita a ser parte activa de esta transformación.

La sostenibilidad no es una promesa, es una acción. San José, ha ido implementado, un conjunto de criterios para garantizar un impacto ambiental mínimo. Esto se pone de manifiesto en el balneario, el camping, las reservas naturales, el circuito histórico cultural y otros espacios públicos de la ciudad.

Muchos alojamientos y prestadores turísticos participaron del programa y fueron sumando sus iniciativas.

Tu guía para un verano consciente: consejos de sostenibilidad

Disfrutar de San José de manera sostenible es sencillo y depende de pequeños gestos.

Cuidar el río y la playa: si usas la playa, no dejes absolutamente nada. Utiliza los cestos diferenciados o, mejor aún, retira tus residuos del área. Evita dejar envases o colillas de cigarrillos, que son el principal contaminante de nuestras costas.

Respeta la vida acuática: Si realizas paseos náuticos, mantente a una distancia segura de las costas y de las zonas de avistaje de aves.

Fuego Seguro: utiliza solo los espacios autorizados del camping y asegúrate de que el fuego quede completamente apagado antes de retirarte. Está prohibido encender fuego en las reservas naturales.

Ahorro Inteligente: si te alojas en un camping o cabaña, utiliza el aire acondicionado y la luz de forma responsable. El uso eficiente de la energía reduce la huella de carbono de tu viaje.

Sigue los senderos: en las reservas naturales, camina solo por los senderos señalizados. Salir de ellos daña la vegetación nativa y perturba el hábitat de los animales.

Movilidad Limpia: Utilizar bicicleta o caminar para moverte por la ciudad siempre es mucho mejor.

Consume Local: elige restaurantes y mercados que trabajan con productores locales. Esto apoya la economía de San José y reduce la huella de carbono asociada al transporte de alimentos.

No a los plásticos de un solo uso: lleva tu propia botella reutilizable y pide rellenarla. Procura evitar el uso de bolsas plásticas.

En resumen, San José, quiere que te lleves contigo no solo hermosos recuerdos, sino también la satisfacción de haber sido un turista responsable. Tu compromiso con estas sencillas acciones es la clave para que el sol, el río y la naturaleza de Entre Ríos sigan siendo un paraíso para las futuras generaciones.



Consultá aquí la disponibilidad de alojamientos y encontrá el lugar ideal para hospedarte durante el finde:

https://docs.google.com/document/d/183sw-wGeTq_HH6_g1fLRxNMW6qNedZG7/edit?rtpof=true&sd=true&tab=t.0



Y si necesitás ayuda personalizada, escribí al celular oficial 3447 - 648480 o https://sanjose.tur.ar/ .

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.

Seguinos IG: @sentiargentinaok

Reviví los programas aquí: https://www.youtube.com/user/SENTIARGENTINA/featured