El juicio por la muerte de Maradona comenzará el 17 de marzo

Los jueces rechazaron los nuevos planteos de las defensas y fijaron un cronograma con tres jornadas por semana.

2 de Diciembre de 2025 16:31hs

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro rechazó por unanimidad pedidos de nulidad y sobreseimiento. Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón definieron la continuidad del proceso. Fijaron el inicio del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona para el 17 de marzo.

Programaron tres jornadas semanales: martes, miércoles y jueves. Las partes acordaron una lista única de testigos. Confirmaron la prueba ofrecida.

La audiencia comenzó 15 minutos antes de las 11. Asistieron Jana, Dalma y Gianinna Maradona. Estuvieron presentes los imputados Nancy Forlini y Mariano Perroni.

El Ministerio Público Fiscal redujo testigos de 178 a 90. El fiscal Patricio Ferrari solicitó agregar una causa por abuso sexual contra el enfermero Ricardo Almirón. Fabián Améndola y Fernando Burlando pidieron cinco médicos de la clínica Ipensa.

También se incorporó a la lista a directivos de Gimnasia y Esgrima La Plata, Gabriel Buono y la historia clínica de Clínica Olivos. Francisco Oneto solicitó médicos de estudios cardíacos. Vadim Mischanchuk pidió tres pericias de la Asesoría Pericial de San Isidro.