Detuvieron a cinco argentinos en Miami por robar en un shopping

2 de Diciembre de 2025 14:58hs

Cinco turistas argentinos fueron arrestados el domingo por la policía de Sweetwater en el Dolphin Mall de Miami. Los agentes detectaron movimientos irregulares durante un patrullaje en el centro comercial. Revisaron el circuito de seguridad y confirmaron los hurtos.

Los sospechosos ingresaron a una sucursal de Burlington y seleccionaron valijas sin pagarlas. Repitieron la maniobra en otros locales del complejo comercial. Los interceptaron en una parada de transporte cercana con parte de la mercadería.

Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo-Orlando, Sebastián Luis Moya, Juan Manuel Zuloaga-Arenas y Juan Pablo Rua enfrentan cargos. Todos superan los 40 años. Dos llevaban artículos por USD 950 y el resto superaba los USD 1.100.

El grupo se dividió para ocultar los bienes en el equipaje y evadir controles. Las autoridades les fijaron fianzas entre USD 4.000 y 4.500. Planeaban regresar a Argentina el miércoles.