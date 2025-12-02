Corrupción en ANDIS: Roger Grant acusó al segundo de Spagnuolo

El excoordinador de Gestión de Urgencias admitió que los procesos estaban direccionados y que actuaba bajo instrucciones directas de Daniel Garbellini.

2 de Diciembre de 2025 16:14hs

Un exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reconoció irregularidades en la compra de medicamentos y acusó al segundo de Diego Spagnuolo por ordenar esas acciones. Sin embargo, no se refirió a los supuestos sobornos.

Roger Edgar Grant, excoordinador de Gestión de Urgencias, admitió que los procesos estaban direccionados y que actuaba bajo instrucciones directas de Daniel Garbellini, mano derecha de Spagnuolo.

Grant explicó que Garbellini manejaba las cotizaciones, los tiempos administrativos y decidía qué firmas ingresar o dar de baja en el sistema. También confirmó que tenía conocimiento de quiénes presentaban ofertas.

En la misma causa, Luciana Ferrari, exempleada de la farmacéutica Roche, también admitió su participación en las "licitaciones reducidas" y dijo que actuaba por orden de Garbellini.