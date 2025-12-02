Colonia Carlos Pellegrini celebró su 102° aniversario y recibió oficialmente la distinción Best Tourism Villages

Reconocimiento de la ONU Turismo que la consagra como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo.

2 de Diciembre de 2025 15:41hs

Por Ricardo Seronero

La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación participó de las actividades realizadas en Colonia Carlos Pellegrini, emblema de la provincia de Corrientes, que celebró su 102° aniversario con un festejo doble: la conmemoración de su fundación y la recepción oficial de la distinción Best Tourism Villages<https://www.argentina.gob.ar/interior/turismo/best-tourism-villages-argentina>, otorgada por la ONU Turismo.

La comunidad ubicada en uno de los principales portales de acceso a los Esteros del Iberá celebró no sólo un nuevo aniversario, sino también el histórico reconocimiento internacional obtenido en China, donde Carlos Pellegrini fue seleccionada —junto a otras 51 localidades del mundo— como uno de los mejores pueblos turísticos. Ese orgullo colectivo atravesó toda la jornada y se hizo presente en cada mensaje de las autoridades durante las celebraciones.

Entre los funcionarios presentes estuvieron el intendente Colonia Carlos Pellegrini, Juan de la Cruz Fraga; la ministra de Turismo de Corrientes, Alejandra Eliciri; la intendenta del Parque Nacional Iberá, Gimena Martínez; y autoridades provinciales y locales. En este marco, el Ministerio de Turismo de Corrientes y la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación hicieron entrega formal de la distinción al intendente municipal.

Además, se dedicó un emotivo reconocimiento a Vicente “Pico” Fraga, uno de los pioneros del proceso que llevó a la creación de la Reserva Provincial Iberá en 1983. La jornada continuó con un desfile de las escuelas locales, agrupaciones gauchas y representantes del Parque Nacional y Provincial Iberá, que aportaron tradición a la celebración.

Carlos Pellegrini, con 1.120 habitantes, es hoy un orgullo para el turismo nacional por su consolidación como uno de los destinos de naturaleza más destacados del país. Con relación al impacto de la distinción, la directora de Turismo local señaló que “durante el primer mes desde la entrega del reconocimiento de ONU Turismo, se recibieron 2.300 visitantes de los cuales, el 35% mencionó haber elegido el destino por su reciente selección internacional”. El dato confirma la relevancia directa del premio en la actividad turística local.

Las celebraciones concluyeron en el polideportivo municipal con la actuación de diversos grupos de chamamé, (tradicional música y danza del Litoral argentino que fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO), poniendo el broche de oro a una jornada cargada de emoción, identidad y orgullo para toda la comunidad.

