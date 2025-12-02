Buscan a una joven chaqueña desaparecida en Brasil desde el 26 de noviembre

Lurdes (sic) Leonor Rodríguez (25) había viajado a mediados de septiembre a la ciudad de Florianópolis para trabajar en un bar-restaurante llamado 'Meat-Shop'.
2 de Diciembre de 2025 14:25hs
Una joven chaqueña llamada Lurdes (sic) Leonor Rodríguez, de 25 años, está desaparecida en Brasil desde hace al menos una semana. Había viajado a mediados de septiembre a la ciudad de Florianópolis para trabajar en un bar-restaurante llamado “Meat-Shop”. Su madre, Viviana Beatriz Verón, denunció la desaparición tras perder contacto con ella el 26 de noviembre.

La mujer radicó la denuncia en la Comisaría de Presidencia Roca y estaba a cargo del cuidado de los dos hijos de Lurdes mientras trabajaba en Brasil. La última comunicación entre madre e hija fue a través de Whatsapp el 26 de noviembre. Desde entonces, no lograron volver a contactarse.

Lurdes es de complexión delgada, tez morena, mide 1,63 metros, tiene cabello castaño lacio y largo, ojos marrón claro, además de una cicatriz en la frente y varios tatuajes. La ausencia de información sobre su paradero motivó que se activaran protocolos de búsqueda.

La Fiscalía de Investigación N°1 de General San Martín intervino en el caso y envió el expediente al Convenio Policial Internacional para coordinar las diligencias pertinentes. La cooperación internacional es fundamental para continuar con la investigación debido a que Lurdes se encuentra en Brasil.

 


