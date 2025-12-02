ARCA modificó el régimen especial de ingreso del IVA para compras digitales

Los cambios incluyen bienes muebles nuevos o usados, locaciones y prestaciones de servicios.

2 de Diciembre de 2025 15:10hs

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó el régimen especial de ingreso del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La medida afecta a ventas de bienes, locaciones y servicios en plataformas digitales como Mercado Libre. La Resolución General 5794/2025 se publicó en el Boletín Oficial y rige desde el 1 de diciembre.

Esta norma modifica la Resolución General 5319/2023. Aplica a operaciones habituales, frecuentes o reiteradas de personas no inscriptas en IVA ni en el Régimen Simplificado. Cubre bienes muebles nuevos o usados, locaciones y prestaciones de servicios.

El criterio de habitualidad mensual ahora exige 10 o más operaciones por plataforma con un total de $750.000 o más. Antes, el límite era de $200.000. Por cuatrimestre, se requieren cuatro operaciones mensuales con acumulado de $750.000.

Las ventas de bienes usados de uso personal no se consideran frecuentes si no superan $1.500.000, con declaración del vendedor. El monto anterior era $400.000. La actualización busca adaptarse al crecimiento del comercio electrónico.