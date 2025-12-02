Récord histórico en los últimos 5 años: se sumaron más de 200 mil mujeres, indica un relevamiento realizado por la Fundación FADA

2 de Diciembre de 2025 06:15hs

Un cambio de paradigma silencioso pero que pisa fuerte: el trabajo en el campo y la industria se está redefiniendo con la energía femenina. FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) en conjunto con la Asociación Civil Las Chicas del Agro publicaron el informe “Mujeres en la agroindustria: construyendo futuro” con datos reveladores sobre el empleo argentino.

“La tendencia es irrefutable, y un récord histórico: en los últimos 5 años se sumaron más de 200 mil mujeres (productoras, técnicas, ingenieras, emprendedoras) la fuerza del agro también viene de ellas”, afirma Antonella Semadeni, economista de FADA.

La agroindustria argentina, un motor clave de la economía, se consolida como una fuente de empleo cada vez más diversa, con la participación femenina alcanzando cifras históricas y estratégicas en 2 sectores clave: 43% en servicios y 41% en comercio.

El informe indica que 1 de cada 4 personas que trabajan en la agroindustria son mujeres.