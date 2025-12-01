Un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo por la explosión de un auto

El fuego se extendió rápidamente desde el garaje al primer piso de la vivienda en cuyo garaje estaba el vehículo. Las llamas atraparon a los ocupantes por casi media hora antes de que pudieran escapar. Dos familias habitaban la vivienda, que quedó totalmente destruida.

1 de Diciembre de 2025 13:20hs

Un auto explotó en el garaje de una vivienda en Lanús durante la madrugada del lunes, provocando un incendio que consumió totalmente la casa ubicada en la intersección de 1° de Mayo y Molinedo. Un hombre resultó gravemente herido con quemaduras en el 90% de su cuerpo.

El fuego se extendió rápidamente desde el garaje al primer piso, atrapando a los ocupantes por casi media hora antes de que pudieran escapar. Dos familias habitaban la vivienda, que quedó destruida por el incendio.

Bomberos Voluntarios y la policía controlaron el fuego tras varias horas de trabajo. El hombre con quemaduras fue trasladado al Hospital Evita de Lanús, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece en estado crítico.

Las familias afectadas perdieron todas sus pertenencias y no pueden ingresar al inmueble por riesgo estructural. Vecinos ayudaron a apagar al herido antes de la llegada de los rescatistas, quienes arribaron en unos ocho minutos según la municipalidad.