El fuego se extendió rápidamente desde el garaje al primer piso de la vivienda en cuyo garaje estaba el vehículo. Las llamas atraparon a los ocupantes por casi media hora antes de que pudieran escapar. Dos familias habitaban la vivienda, que quedó totalmente destruida.
1 de Diciembre de 2025 13:20hs
Un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo por la explosión de un auto
Un auto explotó en el garaje de una vivienda en Lanús durante la madrugada del lunes, provocando un incendio que consumió totalmente la casa ubicada en la intersección de 1° de Mayo y Molinedo. Un hombre resultó gravemente herido con quemaduras en el 90% de su cuerpo.

El fuego se extendió rápidamente desde el garaje al primer piso, atrapando a los ocupantes por casi media hora antes de que pudieran escapar. Dos familias habitaban la vivienda, que quedó destruida por el incendio.

Bomberos Voluntarios y la policía controlaron el fuego tras varias horas de trabajo. El hombre con quemaduras fue trasladado al Hospital Evita de Lanús, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece en estado crítico.

Las familias afectadas perdieron todas sus pertenencias y no pueden ingresar al inmueble por riesgo estructural. Vecinos ayudaron a apagar al herido antes de la llegada de los rescatistas, quienes arribaron en unos ocho minutos según la municipalidad.

 

