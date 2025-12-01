Se escaparon seis presos de una comisaría

La fuga se produjo a través de un boquete en la pared del baño del calabozo, en la localidad de Bernardo de Irigoyen. Un séptimo recluso fue capturado.

1 de Diciembre de 2025 13:32hs

Seis presos se escaparon de una comisaría en Bernardo de Irigoyen durante la madrugada del lunes. La fuga se produjo a través de un boquete en la pared del baño del calabozo.

Las autoridades activaron una alerta máxima y desplegaron un operativo binacional con la Policía de Brasil para buscar a los fugados. Usaron drones, perros rastreadores y grupos tácticos para inspeccionar la zona fronteriza y pasos clandestinos.

Uno de los siete reclusos iniciales fue recapturado cerca de la comisaría. Los seis prófugos restantes son Alejandro Ramos, Emanuel Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais, Jorge Ojeda y Darío Brítez.

La fiscalía abrió una investigación interna para determinar responsabilidades entre los agentes de guardia. La Justicia evalúa la peligrosidad de los prófugos y los delitos por los que estaban detenidos.