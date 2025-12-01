Mundial Femenino de Futsal: Argentina goleó a Colombia y está en semifinales

Venció 4 a 1 al conjunto cafetero, con dos tantos de Lucía Rossi y sendos goles de Laura Bustos y Silvina Nava. Espera al ganador de Portugal-Italia.

1 de Diciembre de 2025 15:05hs

La Selección Argentina de Futsal Femenino avanzó a las semifinales del primer Mundial de la historia tras vencer 4-1 a Colombia en los cuartos de final. El partido se abrió con un gol de Lucía Rossi a los cinco minutos, seguido de un segundo tanto de su cosecha, antes de los diez minutos y tras una buena jugada colectiva.

Laura Bustos descontó para Colombia cerca de los 12 minutos del segundo tiempo. Silvina Nava cerró el 4-1 con un taco en el área rival.

Durante el segundo tiempo, Argentina aumentó la diferencia con un tercer gol que consolidó el resultado. Colombia descontó con un gol cerca de los 15 minutos del complemento, pero no pudo revertir la situación en el marcador.

Con esta victoria, Argentina se convirtió en el primer equipo en asegurar su lugar en semifinales y ahora esperará para enfrentar al ganador del partido entre Portugal e Italia en la siguiente instancia del torneo.