Fiesta del Queso: Ilustradores Serranos pintarán quesos para sorteo a beneficio de CIANE

La Séptima Edición de la Fiesta del Queso Tandilero, que se desarrollará el 6, 7 y 8 de diciembre en la Diagonal Illia del Parque Independencia, incorpora este año dos propuestas especiales de la mano del colectivo local Ilustradores Serranos, referente creativo de la región e integrante del capítulo tandilense de la Asociación de Dibujantes Argentinos.

1 de Diciembre de 2025 15:31hs

Por Ricardo Seronero

En esta oportunidad, el tradicional Espacio de las Infancias renovará su dinámica y quedará, por primera vez, completamente bajo la coordinación de Ilustradores Serranos. Durante los tres días de la fiesta, de 16 a 18 horas, niñas y niños podrán participar de talleres artísticos gratuitos, diseñados para fomentar la imaginación y el juego creativo. No se requiere inscripción previa: alcanza con acercarse y sumarse a la propuesta. Todos los materiales serán provistos por la organización del evento.

Además, el talento de los ilustradores también tendrá un rol destacado a partir de las 19 horas, en el mismo sector, con una actividad que une arte, territorio y tradición quesera: la intervención artística en vivo de diez variedades de quesos locales. Durante cada jornada, los artistas transformarán piezas de productores tandilenses en verdaderas obras únicas, en un proceso abierto al público que podrá presenciar cada trazo. Estas piezas serán sorteadas a beneficio del Centro Integral de Atención a Niños Excepcionales (CIANE). CIANE se distingue por ser una asociación civil que desde 2006 trabaja con familias de Tandil que tienen niños con discapacidad, con el sueño de construir un espacio de contención, rehabilitación y acompañamiento integral. La participación de CIANE como destinataria del sorteo de las piezas intervenidas por Ilustradores Serranos no sólo otorga valor simbólico al gesto artístico, sino que además permitirá recaudar fondos que serán invertidos en continuar consolidando ese espacio de esperanza, inclusión y contención para muchas familias de nuestra ciudad.

Los interesados en participar del sorteo de las piezas de quesos intervenidas por estos artistas locales, podrán hacerlo mediante la compra de un Bono Contribución que estará disponible en la Carpa del Espacio Quesero y a través de personal identificado en las inmediaciones del área de intervención. El sorteo se realizará el lunes 8 de diciembre, a las 20 horas, en el escenario central, junto con el tradicional sorteo de la carretilla de productos. Para participar por las piezas intervenidas, es obligatorio estar presente al momento del sorteo.

Ilustradores Serranos es un colectivo artístico nacido en 2017, impulsado por la voluntad de trabajar en comunidad y compartir experiencias creativas. Desde sus primeras intervenciones en la Feria del Libro de Tandil, el grupo expandió su presencia a espacios como la Noche de las Librerías, la Noche de los Museos y el Museo de Bellas Artes, además de organizar visitas de artistas destacados del dibujo y la literatura. Con el paso del tiempo, la gestión cultural, las actividades abiertas al público y el crecimiento sostenido del colectivo llevaron a que en 2023 fueran reconocidos como Sede Tandil de la Asociación de Dibujantes de la Argentina, un logro que marcó un antes y un después en su trayectoria. Integrado por artistas de diversas edades, estilos y recorridos, Ilustradores Serranos se distingue por el intercambio colaborativo y la diversidad creativa que se refleja en cada proyecto. Durante la Fiesta del Queso Tandilero participarán: Juan Torrissi, Mariana Hoffmann, Mariana Irigoin, Afra, Rocio del Pilar, Manuel Mansilla, Antonella Cuozzo, Pamela Wehrhahne, Lucía Rojas, Pamela Biurrun, Milagros Juez, Jerónimo Ilarragorri, JC Thomas, Sofía Lenzi, Ornella Piccirilli, Fernando Maiarú, Manuel Ilarragorri y Jorge Lester.

Con estas dos actividades, Ilustradores Serranos aportará una mirada sensible, lúdica y profundamente local, invitando a tandilenses y visitantes a descubrir que, entre sierras y quesos, también late un potente movimiento artístico que crece y se proyecta desde nuestra ciudad.



