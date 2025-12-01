Evasión: treinta y dos allanamientos simultáneos y nueve detenidos en Canning

Las empresas investigadas habrían omitido declarar ventas reales, presentado declaraciones juradas incompletas y usado facturación apócrifa para inflar gastos y generar créditos fiscales falsos.

La Justicia Federal de Lomas de Zamora realizó 32 allanamientos simultáneos en Canning y ordenó detener a nueve personas vinculadas a varias empresas acusadas por ARCA de evasión impositiva agravada, asociación ilícita fiscal y ocultamiento patrimonial. Las compañías investigadas son Vetra S.A., Casa Armando, Vermateriales S.R.L., la estación de servicio Combustibles Canning YPF y el emprendimiento inmobiliario Don Armando Club de Campo.

En los operativos se incautaron 30 vehículos, documentos contables y societarios, computadoras, teléfonos, discos rígidos, dinero en efectivo y contratos relacionados con fideicomisos inmobiliarios. Los allanamientos abarcaron domicilios, oficinas, depósitos, comercios y predios vinculados a la investigación iniciada tras un informe de ARCA que detectó evasión sistemática entre 2017 y 2022.

Las empresas investigadas habrían omitido declarar ventas reales, presentado declaraciones juradas incompletas y usado facturación apócrifa para inflar gastos y generar créditos fiscales falsos. También detectaron períodos sin pago del IVA y Ganancias, lo que resultó en una evasión millonaria que supera los límites para considerar evasión agravada.

Además, ARCA detectó intentos de cambiar domicilios fiscales a direcciones inexistentes y la incorporación de presuntos "prestanombres" como directores para dificultar controles. Por eso, se clausuraron preventivamente Casa Armando, la estación de servicio Combustibles Canning YPF y el predio Don Armando Club de Campo.

Los detenidos están a disposición del Juzgado Federal que sigue analizando el material secuestrado y evaluando nuevas medidas judiciales relacionadas con la causa.