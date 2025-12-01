El PBI per cápita de la Argentina cayó casi 10% entre 2011 y 2024

El nivel es similar al de 2007. Durante ese período, pasó de liderar el producto interno de Latinoamérica a bajar tres posiciones, por detrás de Chile, Uruguay y Panamá. Es el bajón más pronunciado en la región, excluyendo a Haití y sin considerar la crisis venezolana.

1 de Diciembre de 2025 18:34hs

El Producto Bruto Interno (PIB) per cápita de Argentina sufrió una caída del 9,8% entre 2011 y 2024, ubicándose cerca de los niveles registrados en 2007. Este descenso es el más pronunciado en la región, excluyendo a Haití y sin considerar la crisis económica venezolana.

Durante ese período, Argentina pasó de liderar el producto interno de Latinoamérica a quedar tres posiciones por detrás de Chile, Uruguay y Panamá. Entre las tres mayores economías de la región, Brasil, México y Argentina, esta última fue la única que registró una caída absoluta del ingreso por habitante.

La disminución del ingreso per cápita refleja un desequilibrio persistente en el sector externo argentino, que se profundizó a partir de 2011, cuando se implementaron restricciones cambiarias. Este fenómeno explica en parte el retroceso económico sostenido del país.

En noviembre, la recaudación fiscal alcanzó los $15,6 billones, con una caída real del 8,6% respecto al mismo mes del año anterior. En términos nominales, los ingresos crecieron un 19,7%, insuficiente para compensar la inflación aproximada del 31% en el mismo período, según datos de ARCA.