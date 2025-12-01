Desde la CAF rechazan la iniciativa que “pretende cobrar una tasa por el simple hecho de que el ganado respire”

La Cámara Argentina de Feedlot manifiestó su preocupación ante el proyecto de ley presentado en la HCD de la provincia de Buenos Aires, que propone crear una tasa ambiental sobre las emisiones de metano del sector ganadero

1 de Diciembre de 2025 16:30hs

La Cámara Argentina de Feedlot (CAF) manifiestó su preocupación y rechaza enérgicamente el proyecto de ley D-1688/25-26-0 presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que -según señalan- "pretende crear una tasa ambiental sobre las emisiones de metano del sector ganadero".

Aseguran que "dicha tasa lejos de buscar cumplir con la normativa ambiental existente, pretende crear un nuevo régimen recaudatorio en pos de financiar la gestión de residuos sólidos urbanos".

Desde la CAF rechazan la iniciativa, al considerara que su finalidad es "establecer una nueva tasa para la actividad ganadera por el simple hecho de que el ganado respire, desconociendo, el impacto que puede tener en una de las actividades productoras de alimentos que más empleo genuino y arraigo genera en el interior bonaerense".

Aseguran, por otra parte, que la iniciativa no tiene "sustento técnico" y no considera "conceptos como captura o balance", advirtiendo que "afectará al empleo y agregado de valor".

