Cronograma de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Anses para diciembre

La jubilación mínima alcanza $410.879,59 con haber de $340.879,59 más bono de $70.000. El haber máximo llega a $2.293.796,92.

1 de Diciembre de 2025 16:11hs

La ANSES confirmó el cronograma de pagos de diciembre de 2025 para jubilaciones y prestaciones. Aplicó un aumento del 2,3%. También se abonará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario.

La jubilación mínima alcanza $410.879,59 con haber de $340.879,59 más bono de $70.000. El haber máximo llega a $2.293.796,92.

Pensiones No Contributivas pagan según DNI: 0 y 1 el 9 de diciembre; 2 y 3 el 10; 4 y 5 el 11; 6 y 7 el 12; 8 y 9 el 12. Asignaciones Familiares de PNC abonan del 9 de diciembre al 12 de enero de 2026 para todas las terminaciones.

Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo pagan: DNI 0 el 9; 1 el 10; 2 y 3 el 11; 4 y 5 el 12; 6 y 7 el 15; 8 y 9 el 16 de diciembre.

AUH y Tarjeta Alimentar abonan: DNI 0 el 9; 1 el 10; 2 el 11; 3 el 12; 4 el 15; 5 el 16; 6 el 17; 7 el 18; 8 el 19; 9 el 22 de diciembre. SUAF sigue el mismo cronograma.

Asignación Universal por Embarazo paga: DNI 0 el 10; 1 el 11; 2 el 12; 3 el 15; 4 el 16; 5 el 17; 6 el 18; 7 el 19; 8 el 22; 9 el 23 de diciembre. Asignación Prenatal: 0 y 1 el 15; 2 y 3 el 16; 4 y 5 el 17; 6 y 7 el 18; 8 y 9 el 19.

Jubilaciones sobre haber mínimo pagan: DNI 0 y 1 el 17; 2 y 3 el 18; 4 y 5 el 19; 6 y 7 el 22; 8 y 9 el 23 de diciembre. Prestación por Desempleo: 0 y 1 el 22; 2 y 3 el 23; 4 y 5 el 26; 6 y 7 el 29; 8 y 9 el 30.