Coimas en ANDIS: Spagnuolo pidió su sobreseimiento

Su defensa presentó pericias que afirman que los audios que originaron la causa fueron manipulados. Entretanto, el juez Casanello y el fiscal Picardi entrevistaron a Roger Grant, mano derecha de Garbellini y uno de los vínculos con Calvete, uno de los más implicados por lo descubierto hasta ahora.

1 de Diciembre de 2025 14:35hs

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, solicitó su sobreseimiento en la causa por presuntas irregularidades y corrupción. Argumentó que el audio clave que motivó la investigación fue adulterado. Su defensa, a través de su abogado Mauricio D'Alessandro, presentó escritos ante el juez Sebastián Casanello solicitando el sobreseimiento.

Los audios atribuidos a Spagnuolo no fueron incorporados como prueba por el fiscal federal Franco Picardi, quien basa la investigación en la documentación obtenida de allanamientos y de los teléfonos incautados. Hasta el momento, los recursos de nulidad presentados fueron rechazados y están siendo apelados ante la Cámara Federal.

El juez Casanello y el fiscal Picardi indagaron a Roger Grant, coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, señalado como una figura clave en las maniobras investigadas. Grant habría ejecutado las órdenes de Daniel María Garbellini, hombre de confianza de Spagnuolo, y aparece mencionado en cuadernos secuestrados en la casa de Miguel Ángel Calvete, otro imputado central en el caso.

La investigación judicial apunta a un esquema de corrupción organizado que involucra a funcionarios y empresarios vinculados a la compra de medicamentos e insumos de alto costo, con sobreprecios y pagos ilícitos. Spagnuolo es acusado de permitir y supervisar estas maniobras que perjudicaron al erario público y afectaron a personas con discapacidad.