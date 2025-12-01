Casi mil doscientos muertos por inundaciones en Tailandia, Indonesia y Sri Lanka

La isla indonesia de Sumatra fue la más afectada, con las provincias de Sumatra Septentrional, Aceh y Sumatra Occidental registrando 604 muertes confirmadas y 2.600 heridos, además de unos 570.000 evacuados.

Las recientes inundaciones en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka dejaron un saldo preliminar de 1.146 fallecidos, centenares de desaparecidos y miles de afectados. La isla indonesia de Sumatra fue la más afectada, con las provincias de Sumatra Septentrional, Aceh y Sumatra Occidental registrando 604 muertes confirmadas y 2.600 heridos, además de unos 570.000 evacuados.

En Indonesia, los equipos de rescate buscan a 464 personas desaparecidas, mientras enfrentan obstáculos por árboles caídos, ríos desbordados y deslizamientos. Las pérdidas se estiman en 4.000 millones de dólares. El presidente Prabowo Subianto visitó Sumatra del Norte, donde las autoridades solicitaron declarar el desastre nacional.

Sri Lanka reportó un aumento a 366 muertos y 367 desaparecidos, con más de 1,1 millones afectados y cerca de 200.000 desplazados en refugios temporales. Las autoridades sanitarias advirtieron sobre riesgos de enfermedades como dengue y leptospirosis debido a la acumulación de lodo, basura y agua estancada. Varias instalaciones hospitalarias funcionan con limitaciones por cortes eléctricos y falta de agua potable.

En Tailandia, las inundaciones afectaron 12 provincias del sur y cerca de 4 millones de personas, con un total de 176 muertos. Songkhla fue la provincia más devastada, con 138 fallecimientos y niveles de agua de hasta tres metros. El primer ministro Anutin Charnvirakul supervisó la situación en Hat Yai y avanzó en el plan de recuperación.