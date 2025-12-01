Allanaron la sede central de Sur Finanzas

Este operativo se sumó a otros 19 realizados en la provincia de Buenos Aires, incluyendo las instalaciones de Banfield, bajo la dirección del juez Luis Armella. Es en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a la transferencia del exfutbolista de Banfield Agustín Urzi.

1 de Diciembre de 2025 16:05hs

El caso comenzó tras una denuncia por lavado y evasión presentada por la Dirección General de Impuestos (DGI), que aportó información clave para la causa. La Justicia sospecha que Sur Finanzas habría utilizado un fideicomiso para blanquear fondos relacionados con operaciones similares a la de Urzi.

Además, se investiga si la entidad evadió el Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios hasta abril de 2025. Las autoridades buscan determinar si Sur Finanzas utilizó cuentas de personas jurídicas, monotributistas o sujetos sin capacidad económica sin cumplir las obligaciones fiscales correspondientes.

El expediente incluye una maniobra atribuida a los representantes de Banfield, Oscar Tucker y Federico José Spinosa, ligados a un préstamo de 2 millones de euros otorgado por Auriga League S.A. al club, que nunca fue devuelto. Este préstamo fue renegociado con un esquema basado en un porcentaje de la transferencia de Urzi al club Juárez de México y contiene garantías adicionales, documentos que forman parte de la hipótesis de lavado de dinero.