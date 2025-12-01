Adorni y Bullrich presentaron las reformas al Código Penal

Entre las principales modificaciones, los delitos graves como homicidio agravado y abuso sexual serán imprescriptibles y con cumplimiento efectivo. Las condenas a prisión perpetua no tendrán límite de tiempo.

1 de Diciembre de 2025 15:51hs

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y Patricia Bullrich, exministra de Seguridad, brindaron una conferencia en la Casa Rosada para presentar la nueva reforma del Código Penal que será enviada al Congreso para tratamiento en sesiones extraordinarias.

Entre las principales modificaciones, los delitos graves como homicidio agravado y abuso sexual serán imprescriptibles y con cumplimiento efectivo. Las condenas a prisión perpetua no tendrán límite de tiempo, estableciendo penas "para toda la vida".

La reforma propone endurecer las penas para políticos que cometan delitos en la función pública, incluyendo la pérdida de la jubilación de privilegio. Además, el nuevo Código implementará el Sistema Acusatorio y reducirá la edad de imputabilidad.

También se busca favorecer a quienes actúen en legítima defensa, presumiendo su derecho. Se aumentarán las penas hasta 6 años por conducta imprudente, buscando asegurar una ejecución efectiva del 82% con prisión efectiva.