Se realizó en Mar del Plata, la segunda edición del CAT Women Summit

29 de Noviembre de 2025 10:05hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, participó en el Hotel Hermitage, Mar del Plata, de la apertura del CAT Women Summit junto a la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel, y al presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata, Bernardo Martín.



El evento fue organizado por la CAT desde Mar del Plata en conjunto con el Ente de Turismo y Cultura de esta ciudad, el encuentro realizó su segunda edición bajo el eje “tecnología y humanización”.

La tecnología y la humanización buscan que la tecnología responda a las necesidades humanas, promoviendo una interacción ética, empática y accesible, y no al contrario. Esto implica el diseño de herramientas que mejoren la calidad de vida, faciliten la comunicación, respeten la dignidad de las personas y fomenten su desarrollo integral.

En este espacio, Scioli agradeció a Laura Teruel como impulsora del evento y dijo que “resulta fundamental trabajar codo a codo entre los sectores público y privado”, a la vez que destacó la elección de Shaikha Al Nowais como la primera mujer en ser designada secretaria general de ONU Turismo, a quien definió como “una mujer brillante que visitó Argentina e inauguró la Feria Internacional de Turismo”.

El funcionario también se refirió al último fin de semana largo con datos récord: “La cantidad de turistas que visitaron Mar del Plata y otros destinos turísticos del país tuvo una repercusión que hasta el presidente Milei destacó en sus redes”. “Los resultados se ven: creo en el esfuerzo, en la planificación y Mar del Plata está cosechando lo que sembró gracias a la inversión en infraestructura hotelera, la cultura, el teatro y la gastronomía”, remarcó para finalizar asegurando que todo esto es “el resultado de las elecciones, la estabilidad, las promociones del Banco Nación e YPF”, entre otras iniciativas en las que se trabaja.

En esa misma línea, el secretario manifestó: “El último informe del INDEC mostró que los números del turismo receptivo continúan mejorando. Logramos revertir los datos del turismo interno y ahora avanzamos decididamente sobre el desafío de potenciar la llegada del turismo internacional”. Por eso “se viene una reforma impositiva; los empresarios están preocupados por la competitividad. Tiene que haber también una modernización laboral que no genere incertidumbre a los empresarios, dado que la legislación actual es obsoleta”, finalizó.

Teruel afirmó: “Pensamos en este formato de manera federal”. “El próximo CAT Women Summit ya está confirmado para finales de marzo o principios de abril en la ciudad de Córdoba”, agregó. Además puntualizó: “Tengo un gran compromiso con todos los destinos de la Argentina”, y sumó: “Voy a continuar trabajando fuertemente por posicionar el turismo de la Argentina en el mundo y hacer crecer el turismo interno de la Argentina”.

Bernardo Martin destacó el lugar ocupado por las mujeres en el turismo: “Reivindico esa creatividad y la forma de trabajar que demuestran”. También agradeció el apoyo de la actual gestión nacional a Mar del Plata “que estuvo marginada durante mucho tiempo y hoy es la cabecera de playa de la promoción internacional de la Argentina”. “La ciudad está preparada para recibir a millones de turistas”, expresó.

CAT Women Summit se posiciona como un espacio profesional que pone en valor el rol de las mujeres en el sector turístico, promoviendo el intercambio de experiencias para delinear una agenda común. Además, busca visibilizar las particularidades de cada región, sus desafíos y brindar herramientas de gestión.

La propuesta del evento apuntó a que la tecnología esté al servicio de las necesidades humanas, promoviendo una interacción ética, empática y accesible. Esto implica desarrollar herramientas que mejoren la calidad de vida, faciliten la comunicación, respeten la dignidad de las personas y acompañen su desarrollo integral.

Con más de 150 inscriptos, el programa incluyó diversas disertaciones, entre ellas, la presentación EMTUR Mar del Plata Destino Inteligente y la participación de Connie Ansaldi, CEO de CUX IA, Referente global en innovación, branding y marca personal.



