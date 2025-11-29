Perú militarizó la frontera con Chile, ante una avalancha de migrantes que huyen de un posible triunfo de la extrema derecha

Videos divulgados muestran grupos con niños en brazos tratando de cruzar, mientras las fuerzas peruanas bloquean el ingreso para mantener el control migratorio y la seguridad ciudadana, según informó el presidente José Jerí.

29 de Noviembre de 2025 07:06hs

El Gobierno peruano declaró estado de emergencia en la región de Tacna para frenar el creciente flujo de migrantes que intentan cruzar desde Chile hacia Perú. La medida, que autoriza el despliegue de militares y policías en la frontera, busca contener la llegada masiva de personas, en su mayoría venezolanos, que huyen de Chile ante la posible victoria del candidato ultraderechista José Antonio Kast, quien prometió expulsar a los indocumentados.

Centenares de migrantes quedaron varados a lo largo de los 150 kilómetros del límite entre Tacna y Arica, intentando ingresar por pasos fronterizos como Chacalluta-Santa Rosa. Videos divulgados muestran grupos con niños en brazos tratando de cruzar, mientras las fuerzas peruanas bloquean el ingreso para mantener el control migratorio y la seguridad ciudadana, según informó el presidente José Jerí.

El decreto establece una vigencia de 60 días en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, con restricciones a la libertad de tránsito, reunión y la inviolabilidad del domicilio. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, confirmó el despliegue inmediato de soldados en los puestos fronterizos y anunció que enviarán más contingentes militares en los próximos días para reforzar la vigilancia.

Además, el Gobierno peruano anunció la creación de un comité binacional de cooperación migratoria con Chile para gestionar la crisis. El canciller Hugo de Zela reiteró que no se permitirá la migración irregular, en un contexto donde Perú ya ha recibido más de 1.5 millones de venezolanos desde 2015, situación que genera una fuerte presión institucional y social en las zonas fronterizas.