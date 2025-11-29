Muerte de Fernández Lima: anularon el sobreseimiento a Cristian Graf

El juez Julio Lucini enfatizó que no se puede desligar a Graf del homicidio, sea como autor, cómplice u otro grado de participación, y que la responsabilidad debe ser evaluada de forma independiente al motivo por el cual se limitó inicialmente la investigación.

29 de Noviembre de 2025 07:36hs

La Cámara Nacional de Apelaciones anuló este viernes el sobreseimiento de Cristian Graf, ordenando que vuelva a investigarse su posible implicación en el homicidio de Diego Fernández Lima. Los restos del joven, desaparecido desde 1984, fueron encontrados en mayo pasado en la vivienda de Graf, ubicada en el barrio porteño de Coghlan.

El tribunal solicitó que la investigación se reoriente para determinar si Graf tiene alguna conexión, según los artículos 45 y 46 del Código Penal, con el crimen de Fernández Lima. El juez Julio Lucini destacó que la defensa admitió que Graf residía en el lugar donde ocurrió el asesinato y que la víctima y él eran compañeros de colegio en la época del hecho.

Además, Lucini enfatizó que no se puede desligar a Graf del homicidio, sea como autor, cómplice u otro grado de participación, y que la responsabilidad debe ser evaluada de forma independiente al motivo por el cual se limitó inicialmente la investigación. Esta resolución contradice el sobreseimiento dictado a fines de octubre por el juez Alberto Litvack, quien señaló la "inexistencia de delito".

El fallo de Litvack fue apelado por el hermano de la víctima y el fiscal Martín López Perrando, quien acusó a Graf, propietario de la casa donde aparecieron los restos, de encubrimiento. La Cámara respaldó la reapertura del caso para esclarecer los hechos y la participación de Graf en ellos.