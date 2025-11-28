Zelenski le soltó la mano a su jefe de Gabinete, señalado en un escándalo de corrupción

El presidente ucraniano nombró a Andrí Yermak jefe del equipo negociador con Estados Unidos para el plan de paz. Un perfil de The Financial Times detalla que ambos convivían desde el inicio del conflicto.

28 de Noviembre de 2025 16:34hs

Volodímir Zelenski aceptó la renuncia de su jefe de gabinete, Andrí Yermak. Detectives anticorrupción registraron la vivienda y el despacho de Yermak este viernes, en el marco de un caso que involucra a empresarios cercanos al presidente ucraniano.

Yermak controlaba la agenda de reuniones de Zelenski. Su rol eclipsó a varios ministros durante la guerra. Zelenski resistió presiones previas para removerlo del cargo.

Un escándalo de sobornos surgió este mes con un exsocio empresarial de Zelenski y ministros. Canales de Telegram publicaron rumores sobre la implicación de Yermak. Colaboradores y diputados del partido de Zelenski pidieron su salida.

