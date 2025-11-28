Zelenski le soltó la mano a su jefe de Gabinete, señalado en un escándalo de corrupción

Volodímir Zelenski aceptó la renuncia de su jefe de gabinete, Andrí Yermak. Detectives anticorrupción registraron la vivienda y el despacho de Yermak este viernes, en el marco de un caso que involucra a empresarios cercanos al presidente ucraniano.
Yermak controlaba la agenda de reuniones de Zelenski. Su rol eclipsó a varios ministros durante la guerra. Zelenski resistió presiones previas para removerlo del cargo.
Un escándalo de sobornos surgió este mes con un exsocio empresarial de Zelenski y ministros. Canales de Telegram publicaron rumores sobre la implicación de Yermak. Colaboradores y diputados del partido de Zelenski pidieron su salida.
Zelenski nombró a Yermak jefe del equipo negociador con Estados Unidos para el plan de paz. Un perfil de The Financial Times detalla que ambos convivían desde el inicio del conflicto.