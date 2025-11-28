Referentes del sector turístico de Córdoba reunidos con Scioli, Capitani y Teruel

El Secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, encabezó un encuentro clave con el sector turístico de Córdoba para coordinar acciones en conjunto de cara a la temporada de verano, entregó importantes reconocimientos a la provincia y destacó la federalización de los Premios Bitácora. “El compromiso del Gobierno en apoyar nuestro sector ya que es un motor esencial de la economía nacional y fuente de crecimiento” dijo el funcionario nacional.

28 de Noviembre de 2025 15:53hs

Por Ricardo Seronero desde Córdoba

El secretario Scioli, junto al presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Dario Capitani, y a la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel, participó de un encuentro con más de 30 referentes del sector turístico, incluyendo actores del ámbito público, privado y académico de la provincia.

El objetivo principal fue trazar las estrategias conjuntas para la próxima temporada de verano 2026. Los ejes centrales del debate incluyeron la financiación, la promoción y la conectividad necesaria para potenciar la oferta turística regional, no solo para el verano, sino también para consolidar los fines de semana largos.

En su intervención, Scioli destacó la estabilidad económica alcanzada bajo el liderazgo del Presidente Javier Milei, señalando que esta previsibilidad es clave para que las familias argentinas elijan recorrer el país, y reafirmó “el compromiso del Gobierno en apoyar nuestro sector ya que es un motor esencial de la economía nacional y fuente de crecimiento”.

“Estamos trabajando en un punto central para nuestra área, en el incremento del turismo receptivo, y para lograr este objetivo el aporte de Córdoba es clave, ya que se ha consolidado como un gran hub aéreo que facilita el recorrido de los turistas extranjeros por toda la Argentina”, finalizó el funcionario.

El secretario reconoció a la provincia de Córdoba por su rol histórico y fundamental en el turismo argentino, y destacó su consolidación como destino emblemático y uno de los más elegidos del país año tras año.

Asimismo, Scioli entregó un importante reconocimiento a la localidad de San Javier y Yacanto en el marco del programa Best Tourism Villages 2025 de ONU Turismo. El destino fue elegido entre 260 postulaciones de todo el mundo para integrar el Programa “Upgrade”, que ofrece mentoría para fortalecer la gestión turística y acompañar su camino hacia ser reconocido como uno de los Mejores Pueblos Turísticos del Mundo en futuras ediciones.

El director Nacional de Desarrollo y Promoción, Pablo Cagnoni, presentó la propuesta de fines de semana largos para el próximo año y los programas de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación para fomentar y facilitar el turismo interno.

Durante la reunión referentes del sector turístico cordobés plantearon la situación actual, las inquietudes, dificultades, necesidades y las expectativas que tienen para la próxima temporada estival.



Los premios Bitácora 2025

Como parte de su agenda, el Secretario participó en la 19ª edición de los Premios Bitácora 2025, que por primera vez en casi dos décadas se realiza fuera de Buenos Aires buscando federalizar el reconocimiento al sector.

Durante la ceremonia con la presencia de más de 400 operadores turísticos y autoridades, se realizó un reconocimiento a Daniel Scioli por su compromiso con el sector turístico. En esta ocasión el Secretario destacó la federalización de la entrega de los Bitácora.

Cabe destacar que, de manera previa, el 25 de noviembre, se llevó a cabo la primera edición de los Premios Bitácora Córdoba, una distinción que celebró la excelencia del turismo a nivel provincial.



Una noche memorable



La industria turística argentina vivió ayer una de sus noches más memorables y significativas. Ante un imponente auditorio de más de 400 invitados -entre líderes sectoriales, empresarios, autoridades y profesionales de todo el país-, el Centro de Convenciones Córdoba fue el escenario de la 19ª edición de los Premios Bitácora Nacionales 2025.

Esta gala no sólo consagró a los mejores del año, sino que marcó un hito histórico al ser la primera vez que el evento se realiza fuera de Buenos Aires, reafirmando la federalización del turismo argentino.

La noche, organizada por Mensajero Producciones, fue una verdadera fiesta de reconocimiento, emociones y networking, con Oro, Plata y Bronce entregados en 20 categorías, además de 9 reconocimientos especiales que destacaron trayectorias y proyectos innovadores. El broche de oro lo puso el ilusionista cordobés Willy Magia, quien deslumbró al público con un show con mucho asombro y humor.

Nueve reconocimientos especiales a la innovación y la trayectoria

La noche también fue propicia para distinguir a figuras e iniciativas que, con su visión y esfuerzo, marcan el camino del turismo:

Martín Llaryora - gobernador de Córdoba, por incentivar la inversión pública y el financiamiento internacional para el turismo cordobés.

Daniel Scioli - secretario de Turismo y Ambiente, por su visión estratégica al impulsar el posicionamiento global del turismo de Argentina.

Laura Teruel - presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, por su liderazgo transformador y ser la primera mujer presidenta de la CAT.

Agencia Córdoba Turismo, por su modelo de gestión turística inteligente y sus exitosos resultados.

Andrés Deyá, presidente de la Faevyt, por su liderazgo en la profesionalización del agente de viajes y la consolidación internacional de la FIT.

Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, por su trayectoria transformadora apuntando a un turismo sostenible con alcance global.

Fabián Lombardo - presidente de Aerolíneas Argentinas, por la reconversión histórica de la compañía en un modelo de eficiencia y sustentabilidad financiera.

Marcelo Sonenblum - director en Tip Travel Bureau, por impulsar la Escuela Politécnica de Turismo, un faro para la profesionalización y el talento del sector.

Gustavo Santos - director Regional para las Américas de la ONU Turismo, por su liderazgo transformador en el turismo, desde la gestión nacional hasta la visión de innovación y sostenibilidad global.



