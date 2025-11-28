Paseyro: "EEUU se ha caracterizado por respetar la propiedad intelectual"

Así lo consideró el Director Ejecutivo de ASA al referirse al principio de entendimiento con el país del norte, y a posibles observaciones sobre la ley de semillas en la Argentina

Por Carina Rodriguez El Director Ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro, puntualizó que EEUU "se ha caracterizado por respetar la propiedad intelectual" y "premiar a los innovadores", al referirse al principio de entendimiento de la Argentina con EEUU, y a posibles observaciones sobre la ley de semillas en nuestro país.