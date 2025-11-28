Chacra Agro Continenal

Pablo Bortolato es el nuevo presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario

El oficialismo se impuso con el 51% de los votos a la lista opositora encabezada por Víctor Cabanellas
27 de Noviembre de 2025 17:40hs
Pablo Bortolato es el nuevo presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario
Pablo Bortolato es el nuevo presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario
Escuchar
Carina Rodriguez
Por Carina Rodriguez

Pablo Bortolato resultó ganador en los comicios realizados en la Bolsa de Comercio de Rosario para elegir presidente por los próximos dos años, sucediendo a Miguel Simioni.

Bortolato, quien lideraba la lista del oficialismo, se impuso a la opositora, encabezada por Víctor Cabanellas.

Sobre un total de 592 votantes, la lista oficialista obtuvo una ventaja de 20 votos.

TEMAS RELACIONADOS
Chacra Agro ContinentalBolsa de Comercio de RosarioElecciones
Comentarios