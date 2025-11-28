Pablo Bortolato es el nuevo presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario

El oficialismo se impuso con el 51% de los votos a la lista opositora encabezada por Víctor Cabanellas

27 de Noviembre de 2025 17:40hs

Pablo Bortolato resultó ganador en los comicios realizados en la Bolsa de Comercio de Rosario para elegir presidente por los próximos dos años, sucediendo a Miguel Simioni.

Bortolato, quien lideraba la lista del oficialismo, se impuso a la opositora, encabezada por Víctor Cabanellas.

Sobre un total de 592 votantes, la lista oficialista obtuvo una ventaja de 20 votos.