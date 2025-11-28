Congreso

Juraron veintitrés de los veinticuatro nuevos senadores

La única excepción fue Lorena Villaverde, cuya asunción fue impugnada por el peronismo y cuyo pliego volverá a la comisión de Asuntos Constitucionales.
28 de Noviembre de 2025 15:45hs
Juraron veintitrés de los veinticuatro nuevos senadores
Escuchar

Veintitrés de los veinticuatro senadores electos en los comicios de medio término del 26 de octubre prestaron juramento este viernes en la Cámara alta, en una sesión que comenzó a las 11. Todos asumirán sus cargos el 10 de diciembre junto a los 127 diputados nuevos. La única excepción fue Lorena Villaverde, cuya asunción fue impugnada por el peronismo y cuyo pliego volverá a la comisión de Asuntos Constitucionales.

El acto contó con la presencia del ministro del Interior, Diego Santilli, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El legislador Carlos Espínola dio la bienvenida a los nuevos senadores y agradeció a los que dejaron sus bancas, mientras que Victoria Villarruel les deseó éxito en sus responsabilidades.

Villaverde fue separada temporalmente del proceso luego de una reunión de jefes de bloque y la presidencia de la Cámara. Esto ocurrió tras la impugnación promovida por el peronismo por sus supuestos vínculos con Federico "Fred" Machado, empresario argentino extraditado recientemente a Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico.

El juramento incluyó a 23 senadores de ocho provincias. Entre ellos, por la Ciudad de Buenos Aires juraron los libertarios Bullrich y Agustín Monteverde y el kirchnerista Mariano Recalde. Los senadores comenzarán sus mandatos de seis años desde el 10 de diciembre.

TEMAS RELACIONADOS
Senado de la Nación ArgentinaCongreso de la NaciónLorena Villaverde
Comentarios