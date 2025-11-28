Juraron veintitrés de los veinticuatro nuevos senadores

La única excepción fue Lorena Villaverde, cuya asunción fue impugnada por el peronismo y cuyo pliego volverá a la comisión de Asuntos Constitucionales.

28 de Noviembre de 2025 15:45hs

Veintitrés de los veinticuatro senadores electos en los comicios de medio término del 26 de octubre prestaron juramento este viernes en la Cámara alta, en una sesión que comenzó a las 11. Todos asumirán sus cargos el 10 de diciembre junto a los 127 diputados nuevos. La única excepción fue Lorena Villaverde, cuya asunción fue impugnada por el peronismo y cuyo pliego volverá a la comisión de Asuntos Constitucionales.

El acto contó con la presencia del ministro del Interior, Diego Santilli, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El legislador Carlos Espínola dio la bienvenida a los nuevos senadores y agradeció a los que dejaron sus bancas, mientras que Victoria Villarruel les deseó éxito en sus responsabilidades.

Villaverde fue separada temporalmente del proceso luego de una reunión de jefes de bloque y la presidencia de la Cámara. Esto ocurrió tras la impugnación promovida por el peronismo por sus supuestos vínculos con Federico "Fred" Machado, empresario argentino extraditado recientemente a Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico.

El juramento incluyó a 23 senadores de ocho provincias. Entre ellos, por la Ciudad de Buenos Aires juraron los libertarios Bullrich y Agustín Monteverde y el kirchnerista Mariano Recalde. Los senadores comenzarán sus mandatos de seis años desde el 10 de diciembre.