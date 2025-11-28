Juan Sebastián Verón: el 'pasillogate' ”puede terminar con un decenso”

"No me puedo quedar de brazos cruzados viendo que pasan por adelante tomando decisiones a piacere", fundamentó el presidente de Estudiantes, tras las sanciones a los jugadores del Pincha.

28 de Noviembre de 2025 15:50hs

Juan Sebastián Verón se pronunció sobre la sanción que él y los jugadores de Estudiantes de La Plata recibieron por el "pasillogate" contra Rosario Central. "No me puedo quedar de brazos cruzados viendo que pasan por adelante tomando decisiones a piacere". Alertó sobre represalias futuras: "Esto puede terminar en un descenso".

Verón explicó el pasillo como un reconocimiento al torneo anual ganado por Ángel Di María y sus compañeros. "El pasillo nace de un reconocimiento a un torneo, al trayecto de un campeón". Aclaró: "No es en contra de Central. No discuto si lo hizo bien o mal".

El presidente defendió su postura. "No lo hice de manera impulsiva, sino que yo tengo que defender a mi club con la verdad". Indicó que vigilarán arbitrajes y VAR: "Lo primero que preguntamos siempre es qué árbitro nos toca y quién va a estar en el VAR".

Verón desmintió interés en presidir la AFA. "Nunca me manifesté ni tengo en mis objetivos ser presidente de AFA". Su foco es mejorar el fútbol deportivo y social.