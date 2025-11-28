Formosa se suma al Registro Nacional de Agencias de Viajes

La provincia de Formosa se sumó al Registro Nacional de Agencias de Viajes (RNAV). El encuentro contó con la firma de la ministra de Turismo de Formosa, Silvia Segovia y José Manuel Sena, presidente de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo Regional Nordeste. “Seguimos avanzando en un sistema que fortalezca la transparencia y la profesionalización del sector. El turismo crece cuando trabajamos juntos, de manera federal y con reglas claras que cuidan a los pasajeros y a las agencias por igual” destacó Andrés Deyá, presidente de FAEVYT.

28 de Noviembre de 2025 16:09hs

Por Ricardo Seronero

Con este convenio, Formosa se integra plenamente al trabajo federal que la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo -FAEVYT- viene llevando adelante para actualizar, modernizar y ampliar la llegada del RNAV en todo el territorio nacional.

“Seguimos avanzando en un sistema que fortalezca la transparencia y la profesionalización del sector. El turismo crece cuando trabajamos juntos, de manera federal y con reglas claras que cuidan a los pasajeros y a las agencias por igual” destacó Andrés Deyá, presidente de FAEVYT

Con esta adhesión, Formosa se suma a todas las provincias que ya firmaron su incorporación al RNAV (con la firma de Córdoba próximamente) consolidando un mapa federal de compromiso con la formalidad y el fortalecimiento del sector. Este avance conjunto demuestra el trabajo coordinado entre las entidades provinciales y FAEVYT para que cada vez más agencias de viajes de todo el país operen dentro de un marco transparente y seguro.



