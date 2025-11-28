Desde diciembre, sólo se podrá invertir el 20% del patrimonio de billeteras virtuales en cauciones y fondos comunes

Las billeteras usan estos fondos para pagar intereses a usuarios. El límite actual es del 26% en cartera. Los fondos deben mantener un 80% en margen de liquidez permanente.

28 de Noviembre de 2025 16:52hs

La Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió la Resolución General 1092. Esta norma limita las inversiones en cauciones de billeteras virtuales y Fondos Comunes de Inversión Money Market al 20% del patrimonio. La medida entra en vigencia el 1 de diciembre de 2025.

Las billeteras como Mercado Pago, Personal Pay y Ualá usan estos fondos para pagar intereses a usuarios. El límite actual es del 26% en cartera, activos valuados a devengamiento y cuentas en el Banco Central o entidades financieras. Los fondos deben mantener un 80% en margen de liquidez permanente.

La restricción responde a un crecimiento del mercado de cauciones. El Banco Central recomendó el tope para evitar ineficiencias en su uso. La norma afecta directamente los rendimientos ofrecidos por las billeteras digitales.

La decisión busca retornar operaciones transaccionales al sistema bancario tradicional. Esto impulsaría depósitos con menores rendimientos. La medida reduciría costos por pasivos remunerados de la autoridad monetaria.