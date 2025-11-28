Coimas en ANDIS: Casanello pidió una investigación adicional sobre Migraciones y Policía Aeroportuaria

Ocurrió luego de que Sergio Mastropiero evitara la entrega de su teléfono celular, objeto de una orden judicial por presuntas conexiones con Diego Spagnuolo y Miguel Calvete.

28 de Noviembre de 2025 17:25hs

Las autoridades aeroportuarias quedaron bajo investigación judicial tras la denuncia del juez federal Sebastián Casanello. Se indaga cómo el empresario de aviación Sergio Mastropietro logró evadir a Migraciones y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para evitar la entrega de su teléfono celular, objeto de una orden judicial.

Casanello abrió una denuncia adicional por averiguación de delito, que recayó en el juzgado federal 6 tras el sorteo en Comodoro Py. Mastropietro, vinculado a la causa de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, logró impedir el secuestro de su celular debido a la desaparición del dispositivo durante una demora de autoridades nacionales.

El fiscal Franco Picardi describió a Mastropietro como operador financiero y persona de confianza de Miguel Ángel Calvete, acusado de dirigir un esquema ilícito para direccionar contrataciones y recaudar dinero de proveedores, en presunta vinculación con Diego Spagnuolo. Se detectó la emisión de facturas por parte de la empresa de aviación Baires Fly S.A., vinculada a Mastropietro, por la supuesta compra de kilómetros nacionales para uso en aeronaves.

El 15 de noviembre, Mastropietro aterrizó en Aeroparque tras una escala en Tucumán donde cargó combustible. La PSA y Migraciones debían secuestrar su teléfono, pero no lograron hacerlo inicialmente. Luego se detuvo su marcha con orden judicial, pero el empresario afirmó no tener el celular. Días antes, se allanó su domicilio en San Isidro y se confiscaron computadoras. No se descartó que su indagatoria sea solicitada.