Cinco muertos por un choque múltiple en la Ruta 90

Tuvo lugar en una curva y afectó a tres vehículos: un Ford Focus, un Volkswagen Gol y una Ford Ecosport. En el Gol viajaban cuatro mujeres que fallecieron. También murió un hombre de 49 años, que conducía el Focus.

28 de Noviembre de 2025 17:40hs

Un choque múltiple en la ruta 90, cerca de Alcorta, Santa Fe, dejó cinco muertos en la madrugada del viernes. El accidente tuvo lugar en una curva y afectó a tres vehículos: un Ford Focus, un Volkswagen Gol y una Ford Ecosport. En el Gol viajaban cuatro mujeres que fallecieron, y un hombre de 49 años conducía el Focus.

El siniestro ocurrió a las 00:20 en la ruta 90, donde el Focus y el Gol colisionaron de frente. Dos personas que iban en la Ecosport resultaron ilesas a pesar de los daños materiales sufridos. Las víctimas eran vecinos y cercanos entre Alcorta y Máximo Paz.

Entre las víctimas del Gol estaban Nancy Gloria Albarracín (63), Nanci Marcela Beliera (58), Marisa Grimi (58) y Claudia Patricia Risso (56). El conductor del Focus fue Javier Alberto Pellegrini, mecánico de esa localidad. Dos de las mujeres fallecidas eran docentes.

El rescate de las víctimas fue complejo debido a la deformación de los vehículos. Una mujer del Gol fue trasladada con vida al hospital Samco Alcorta, pero murió minutos después. Los cuerpos de Pellegrini y las mujeres fueron extraídos mediante maniobras especiales.