Chile: confirman que el cuerpo encontrado pertenece al adolescente argentino que estaba desaparecido

Las autoridades identificaron el cuerpo de Alejandro Cabrera Iturriaga mediante pruebas dactiloscópicas. Los restos habían aparecido a 500 metros del sector donde fue arrastrado por el oleaje.

28 de Noviembre de 2025 17:02hs

La Policía de Investigaciones de Chile confirmó este viernes que el cuerpo hallado pertenece a Alejandro Cabrera Iturriaga, joven argentino de 17 años de San Juan. El adolescente desapareció el 17 de noviembre en la playa Cuatro Esquinas de La Serena, región de Coquimbo. Las autoridades identificaron el cuerpo mediante pruebas dactiloscópicas realizadas por la Brigada de Homicidios de La Serena y el Laboratorio de Criminalística Regional.

La Gobernación Marítima de Coquimbo reportó el hallazgo el jueves a las 9:30 durante un patrullaje de fiscalización pesquera. El cuerpo apareció a 500 metros del sector donde Cabrera Iturriaga fue arrastrado por el oleaje. El capitán de Puerto Daniel Sarzosa indicó que la Armada mantenía patrullajes ocasionales pese al cierre del operativo de búsqueda el lunes anterior.

Cabrera Iturriaga estaba en el mar con cuatro amigos cuando una corriente los arrastró. Francisco Boldo, un trabajador de la construcción, rescató a cuatro de los jóvenes desde la playa. La zona carece de guardavidas antes del 15 de diciembre, inicio oficial del verano en la región.

El Ministerio Público y la Policía Científica validaron la identidad junto a la PDI. Indicios iniciales incluyeron el traje de baño y características físicas del cadáver. El operativo de búsqueda concluyó el lunes tras una semana de esfuerzos.