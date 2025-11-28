Butiuk: "estamos trabajando por debajo de los costos, los molinos fijan el precio y los plazos de pago"

El productor yerbatero aseguró que "los molinos están pagando a 30, 60 y hasta 90 días, y que "no saben cómo van a continuar"

28 de Noviembre de 2025 05:50hs

El productor yerbatero, Jorge Butiuk, aseguró: "estamos trabajando por debajo de los costos, los molinos fijan el precio y los plazos de pago, que pueden ser a 30, 60 y hasta 90 días", y aseguró que tras la decisión del Gobierno Nacional de quitarle la potestad el INYM de intervenir en la fijación de precios -vía decreto- que "no saben cómo van a continuar".

El yerbatero añadió que "para pagar los costos, sin siquiera tener rentabilidad" deberían cobrar $470 por kg de hoja verde, y hoy están recibiendo unos $250.

Explicó que en la actualidad, en la Argentina, la producción está atomizada, dado que hay unos 15 mil productores trabajando parcelas de entre 50 y 100 hectáres; mientras que "la industria está concentrada en unos 200 molinos, de los cuales 5 o 6 son los mayores compradores".