Atraparon a la adolescente acusada de matar a puñaladas a su novio de veinte años

28 de Noviembre de 2025 15:26hs

La Policía arrestó este viernes a una adolescente de 16 años en La Matanza. La joven estaba prófuga desde hacía 72 horas y era buscada por el homicidio de su novio, Santiago Nahuel López Monte, de 20 años, ocurrido en Remedios de Escalada, partido de Lanús.

El operativo para capturar a la sospechosa fue posible gracias al análisis del celular de su padre, Martín Ramón Mena, detenido en la Unidad Carcelaria N°40. Antes de la detención, se realizaron procedimientos en seis domicilios sin resultados positivos.

La adolescente huyó tras llamar al 911 para reportar un accidente en el que dijo que su pareja se había lastimado con una reja. Sin embargo, los médicos y la policía constataron lesiones por arma blanca en la víctima, descartando la versión inicial.

El joven falleció por la gravedad de las heridas. La investigación reveló que sufría violencia constante de parte de la adolescente. Su familia confirmó que ya habían advertido episodios anteriores de violencia en la relación.