Yerbateros denunciaron a Milei por incumplimiento de los deberes de funcionario público: "La denuncia duerme en Comodoro Py"

"La irresponsabilidad del presidente Milei al destruir el marco legal del Instituto de la Yerba Mate hace que los precios se derrumben. Son $ 200 mil millones de pesos que se perdieron el primer año (del Gobierno de Mile9. Este año no tenemos ni estadísticas. Nos están ofreciendo $ 150 por kilo de hoja de yerba mate. Acá no hay oferta y demanda: el jefe de la jauría dice y los demás pagan lo que dice", señaló Hugo Sand, quien enfatizó que menos de media docena de empresas dominan más del 50% del mercado.

27 de Noviembre de 2025 18:42hs

