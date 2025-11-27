Trigo imparable: la cosecha alcanzaría las 25,5 millones de toneladas

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que la producción del cereal superaría el récord previsto en 24 millones de toneladas dados los buenos rindes que se están relevando

La cosecha de trigo en la Argentina ya cubre el 33,9 % del área apta, luego de un progreso intersemanal de 13,6 p.p. Las labores se extienden hacia zonas del centro del área agrícola alcanzando con un ritmo similar al del avance promedio histórico, arrojando rendimientos que superan a los esperados hasta la anterior proyección de producción de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), con un valor nacional de 35,9 qq/Ha.

A su vez, la evaluación del impacto de las heladas de fines de octubre muestra daños menores a los previstos, tanto en la extensión del área afectada como en la severidad del daño, reflejando cómo los elevados niveles de humedad presentes en el perfil contribuyeron a amortiguar el efecto de estos eventos.

En conclusión, la proyección de producción de la BCBA asciende a 25,5 MTn, 1,5 MTn (13,8 %) por encima de la anterior previsión, superando al máximo alcanzado en la campaña 2021/22, que fue de 22,4 MTn.