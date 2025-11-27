Tras la condena a los Sena reactivan la investigación por la desaparición de un joven militante de su agrupación

"Gloria (madre de Cecilia Strzyzowski) le dijo a un medio periodístico que el cuerpo de Elvis estaba enterrado en el campo. Hubo gente del barrio Emerenciano que dicen lo mismo, que todos lo conocían en el barrio Emerenciano", contó Erika, madre del joven.

27 de Noviembre de 2025 14:58hs

La Justicia chaqueña reactivó la investigación por la desaparición de Elvis Benítez, ocurrida el 22 de diciembre de 2017 en Resistencia, Chaco. El joven de 18 años salió de su casa para ir a trabajar en la verdulería de su abuela y fue visto por última vez en una parada de colectivo. Durante años, no prosperaron hipótesis ni se obtuvieron avances significativos en la causa.

Erika, madre de Elvis, relató que la investigación se reactivó tras declaraciones y testimonios recientes, incluyendo a Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski, quien afirmó que el cuerpo de Elvis podría estar enterrado en un campo. Erika afirmó: "Gloria le dijo a un medio periodístico que el cuerpo de Elvis estaba enterrado en el campo. Hubo gente del barrio Emerenciano que dicen lo mismo, que todos lo conocían en el barrio Emerenciano".

También comentó que la Fiscalía llamó a declarar a varias personas con identidad reservada y que se formó un grupo especial para la búsqueda. Erika explicó: "Mi hijo pertenecía a una agrupación. Yo desconozco si los conocía... Siempre que lo convocaban era en la Plaza 25 de Mayo y se encontraban todas las agrupaciones". Además, recordó un conflicto tres meses antes entre Elvis y su agrupación por falta de pago, pero no hizo denuncia por indicación de su hijo.

La madre de Elvis actualmente vive fuera de Resistencia y está en contacto con Fiscalía, que la citará ante novedades. Destacó que tras la reactivación, la investigación está siendo impulsada por el procurador y un equipo especial. "Hubo muchas cosas que pasé por alto... Ahora, con cosas que me fui acordando e imágenes que fui buscando, fiscalía me llamó porque el procurador pidió armar un grupo de búsqueda especial. Empieza todo nuevamente", señaló.

Durante el juicio, Mercedes, abuela de Cecilia Strzyzowski en Chaco, Mercedes, había declarado que, "Cuando tomaba un poquito, (César Sena les) contaba cómo hacían desaparecer gente. Nosotros pensábamos que decía eso para impresionarnos, pero era cierto", señaló.