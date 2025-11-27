Mundial femenino de futsal: Argentina goleó al local Filipinas y pasó a cuartos de final

Fue la tercera victoria consecutiva de Argentina tras vencer a Marruecos (6-0) y a Polonia (3-2). Ahora, el equipo se prepara para enfrentar al segundo clasificado del grupo B.

27 de Noviembre de 2025 17:19hs

Argentina cerró invicta la fase de grupos del Mundial de futsal femenino con una victoria 5-1 sobre Filipinas, anfitriona del torneo. Este certamen es la primera edición bajo la organización de la FIFA.

El juego arrancó con ventaja temprana para Argentina gracias a un gol de Lara Villalba al minuto, seguido por un remate cruzado de Mailén Romero. Luego, Luciana Natta anotó el tercer tanto tras errores defensivos de Filipinas, y Agostina Chiesa marcó el cuarto con un remate de volea. Melina Quevedo anotó el quinto tanto desde un penal sancionado por una mano.

En el segundo tiempo, Argentina manejó el partido y permitió que Filipinas descuente con un gol de Isabella Bandoja. La presión y el control favorecieron al equipo dirigido por Nicolás Noriega.

Este triunfo fue la tercera victoria consecutiva de Argentina tras vencer a Marruecos (6-0) y a Polonia (3-2). Ahora, el equipo se prepara para enfrentar al segundo clasificado del grupo B, que incluye a España, Tailandia, Colombia y Canadá.