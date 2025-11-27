Loan Danilo Peña: la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que la investigación continúe abierta

Con esta decisión, el Juzgado Federal de Goya podrá mantener activo el expediente mientras se reúna información sobre el paradero del niño.

27 de Noviembre de 2025 16:24hs

La Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución que fijaba el 29 de noviembre como fecha límite para la investigación del caso de la sustracción de Loan Danilo Peña, de 6 años. El niño desapareció el 13 de junio de 2024 en la zona rural de 9 de Julio, Corrientes.

Los jueces Juan Carlos Gemignani, Carlos Alberto Mahiques y Diego Gustavo Barroetaveña aceptaron los recursos presentados por fiscales y representantes legales de la familia del menor. Ordenaron que la investigación continúe abierta para avanzar en la búsqueda de Loan y en la incorporación de nuevas pruebas.

Con esta decisión, el Juzgado Federal de Goya podrá mantener activo el expediente mientras se reúna información sobre el paradero del niño. Actualmente, peritos y bomberos realizan rastreos en lagunas cercanas a un campo vinculado a dos de los principales acusados del caso.

Los principales imputados son María Victoria Caillava y el ex capitán de Navío Carlos Guido Pérez, quienes se encuentran detenidos bajo prisión preventiva. La causa tiene un amplio despliegue operativo para esclarecer la desaparición, que ha generado gran repercusión en la región y a nivel nacional.