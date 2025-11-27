La UE posterga la entrada en vigor del Reglamento de Productos Libres de Deforestación

En un giro clave para el comercio internacional, lo confirmó el Consejo de la Unión Europea

27 de Noviembre de 2025 16:36hs

En un giro clave para el comercio internacional, el Consejo de la Unión Europea confirmó la postergación de la entrada en vigor del Reglamento de Productos Libres de Deforestación (EUDR), extendiendo su aplicación general hasta diciembre de 2026.

La revisión busca dar más tiempo a empresas y autoridades para ajustar sistemas de trazabilidad, simplificar procesos y evitar la sobrecarga operativa prevista en la versión original del reglamento.

La postergación del reglamento europeo EUDR (European Deforestation Regulation) da a Argentina un respiro para adaptarse a las exigencias de trazabilidad y mitigación de la deforestación, pero no elimina el problema de fondo. Este plazo permite al sector agroexportador y al gobierno trabajar en la modernización de sus sistemas de control y certificación, que son cruciales para cumplir con la normativa y evitar barreras comerciales a futuro, especialmente en productos como la soja y la carne vacuna.