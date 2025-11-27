La AFA suspendió por dos fechas a los jugadores de Estudiantes que le dieron la espalda al 'campeón' Rosario Central

La medida fue tomada en respuesta a la protesta del plantel de Estudiantes, que manifestó su descontento por la forma en que se inventó ex post facto el título de Liga Profesional otorgado a Rosario Central, líder de la tabla anual.

27 de Noviembre de 2025

El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó con dos fechas de suspensión a varios jugadores de Estudiantes que le dieron la espalda a los jugadores de Rosario Central durante el tradicional pasillo de campeones en un partido reciente. La medida fue tomada en respuesta a la protesta del plantel de Estudiantes, que manifestó su descontento por la forma en que se inventó ex post facto el título de Liga Profesional otorgado a Rosario Central, líder de la tabla anual. La AFA abrió un expediente y después de recibir el descargo de Estudiantes, se decidió aplicar la sanción a los futbolistas implicados.

Los jugadores incluidos en la sanción son Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Lucas Alario, algunos de los cuales participaron activamente en la protesta durante el ingreso del equipo rival. Además, se envió un comunicado oficial en el que se recordó que el reglamento exige realizar el pasillo de reconocimiento al campeón y que la actitud de Estudiantes no cumplió con este protocolo, provocando la reacción del Tribunal.

La sanción implica que estos jugadores no podrán participar en los próximos dos partidos oficiales, lo que afecta al plantel de Estudiantes en una instancia clave del Torneo Clausura. La situación generó controversia en el ambiente futbolístico y un debate sobre el cumplimiento de los protocolos en eventos de reconocimiento deportivo, además de dejar una fuerte marca institucional en el club pincha y en los vínculos con la AFA.