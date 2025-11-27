Condenaron al expresidente Pedro Castillo a 11 años y 5 meses de prisión por intentar cerrar el Congreso en 2022

Además de este caso, Castillo enfrenta investigaciones por presunta corrupción. La Fiscalía había pedido 34 años de cárcel.

27 de Noviembre de 2025 16:32hs

La justicia de Perú condenó a Pedro Castillo a 11 años y 5 meses de prisión por intentar cerrar el Congreso en 2022, lo que desencadenó su destitución. La Fiscalía había pedido 34 años de cárcel por delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Otros siete procesados también enfrentan cargos, entre ellos la exprimera ministra Betssy Chávez, para quien se solicitó una condena de 25 años.

Castillo fue juzgado desde marzo por anunciar el 7 de diciembre de 2022 la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Pretendía intervenir el Poder Judicial para evitar una votación que buscaba su destitución por “permanente incapacidad moral”. Ese mismo día fue detenido al salir del Palacio de Gobierno cuando iba con su familia hacia la embajada de México.

Tras el anuncio, el Congreso destituyó a Castillo inmediatamente y él fue enviado a prisión. Su familia logró refugiarse en la embajada de México. El expresidente estuvo 16 meses en el poder y modificó cinco veces su gabinete, con más de 60 cambios de secretarios.

El proceso judicial incluyó declaraciones de exfuncionarios, mandos policiales y escoltas presidenciales. Además de este caso, Castillo enfrenta investigaciones por presunta corrupción. Fue elegido presidente en 2021 tras ganar en segunda vuelta contra Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori.