Causa Cuadernos: identifican a Cristina Fernández como ”la destinataria final de los fondos”

27 de Noviembre de 2025 14:38hs

En la quinta audiencia del juicio por la causa Cuadernos, el secretario del Tribunal Oral Federal N°7, Ernesto Javier Ruiz, leyó que Cristina Fernández fue identificada como "la destinataria final de fondos". Se investigan coimas en la asignación de obra pública entre 2003 y 2015. Involucra a 86 imputados, incluida la expresidenta.

?Dos arrepentidos ratificaron "la participación e intervención directa" de Fernández, viuda de Kirchner, en la recepción de sobornos de privados. El requerimiento de elevación a juicio señala que fue "la principal receptora" y quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero.

?Ruiz detalló que Roberto Baratta fue "el comunicador y receptor inicial". Héctor Daniel Muñoz resultó uno de "los intermediarios finales". Se reconoció a Cristina Elisabet Fernández como "la destinataria final de fondos".

?La lectura advirtió que Fernández tenía "la capacidad real y efectiva para decidir cómo y qué hacer con la mayoría del dinero entregado en carácter de coimas". Se probó que fue "la jefa de la asociación ilícita" con "rol activo en el sistema de recaudación de dinero".