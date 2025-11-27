Asaltaron un ómnibus de compras de argentinos en Chile, les robaron los documentos y los dejaron varados

Cinco delincuentes armados y con el rostro cubierto robaron dinero, celulares y objetos electrónicos a 28 pasajeros. El monto sustraído alcanzó unos 26 mil dólares. Tres personas resultaron lesionadas por golpes, incluidos los conductores.

27 de Noviembre de 2025 15:05hs

Un grupo de 60 turistas argentinos sufrió un asalto en la Región Metropolitana de Chile. La mayoría provenía de Mendoza. El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del 27 de noviembre de 2025. Los pasajeros viajaban hacia Estación Central para un tour de compras.

Dos vehículos cerraron el paso al bus en la ruta G-71, altura de cuesta Chacabuco y Tiltil. Cinco delincuentes armados con rostro cubierto descendieron. Golpearon a los dos choferes e ingresaron al vehículo. Tomaron control mientras el bus avanzaba a 40 km/h por zona rural.

Uno de los asaltantes se posicionó junto al conductor. El resto revisó ambos pisos del bus. Robaron dinero, celulares y objetos electrónicos a 28 pasajeros. El monto sustraído alcanzó 24 millones de pesos chilenos, equivalentes a 26 mil dólares.

Tres personas resultaron lesionadas por golpes, incluidos los conductores. Los delincuentes huyeron en los vehículos usados para la interceptación. Autoridades chilenas investigan con peritajes y entrevistas a víctimas.