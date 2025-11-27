Argentina aumentó la superficie de riego en más de 63.000 has

La inversión privada para alcanzar esta superficie asciende a los 185 millones de dólares, según informó la SAGyP

27 de Noviembre de 2025 16:21hs

Argentina aumentó la superficie de riego en más de 63.000 hectáreas en los últimos 2 años. El incremento está acompañado por un sostenido proceso de inversión privada en tecnología hídrica, que alcanzó los 185 millones de dólares, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En este sentido, se destaca que en este mismo período se vendieron más de 600 equipos de riego por pivot, por un monto superior a 147 millones de dólares, lo que representa un incremento estimado de 55.000 hectáreas irrigadas. A ello se suman más de 8.400 hectáreas incorporadas bajo riego por goteo, con inversiones que superan los 38 millones de dólares.