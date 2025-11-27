Chacra Agro Continental

Argentina aumentó la superficie de riego en más de 63.000 has

La inversión privada para alcanzar esta superficie asciende a los 185 millones de dólares, según informó la SAGyP
27 de Noviembre de 2025 16:21hs
Argentina aumentó la superficie de riego en campos agrícolas
Argentina aumentó la superficie de riego en campos agrícolas
Escuchar
Carina Rodriguez
Por Carina Rodriguez

Argentina aumentó la superficie de riego en más de 63.000 hectáreas en los últimos 2 años. El incremento está acompañado por un sostenido proceso de inversión privada en tecnología hídrica, que alcanzó los 185 millones de dólares, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En este sentido, se destaca que en este mismo período se vendieron más de 600 equipos de riego por pivot, por un monto superior a 147 millones de dólares, lo que representa un incremento estimado de 55.000 hectáreas irrigadas. A ello se suman más de 8.400 hectáreas incorporadas bajo riego por goteo, con inversiones que superan los 38 millones de dólares.

TEMAS RELACIONADOS
Chacra Agro ContinentalRiegoInversión PrivadaAgricultura
Comentarios